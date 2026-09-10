Kunstwerk «Sichtung V» bringt Klang und Kultur nach Freiham

München (dpa/lby) - Im Münchner Neubaugebiet Freiham steht seit kurzem eine 32 Meter hohe, begehbare Metallskulptur. Mit dem Kunstwerk will die Erzdiözese München und Freising die Zukunft des größten Stadtteilprojekts Europas thematisieren, wie das Erzbistum mitteilte. Die Skulptur «Sichtung V» des Künstlerduos Rasthofer/Neumaier steht in Freiham auf einem kirchlichen Grundstück. In dem Neubaugebiet sollen künftig rund 25.000 Menschen leben. Von Oktober an soll das Kunstwerk ein Jahr lang im Rahmen von Führungen öffentlich zugänglich sein.

Die modulare Skulptur besteht aus mehreren übereinander gestapelten Stahlquadern mit einer begehbaren Innentreppe, deren Stufen beim Begehen Klänge erzeugen. Rund um die Installation wollen die Erzdiözese und der Pfarrverband München West gemeinsam mit Partnern aus dem Stadtteil pastorale, künstlerische und kulturelle Angebote entwickeln. Ziel des Programms sei es, mit den künftigen Bewohnern über deren soziale und religiöse Bedürfnisse ins Gespräch zu kommen.