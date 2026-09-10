Holt 1860 München endlich den ersten Dreier daheim?

München (dpa/lby) - Der TSV 1860 München will seinen Fans endlich den ersten Heimsieg in dieser Regionalligasaison bescheren. Vor dem Flutlichtspiel gegen Schwaben Augsburg am Freitagabend (19.00 Uhr) sagte Trainer Alper Kayabunar, dass seine Mannschaft die Unterstützung der eigenen Anhänger endlich «mit Ergebnissen» zurückgeben wolle.

Die weiter ungeschlagenen «Löwen» holten in ihren ersten beiden Heimspielen jeweils ein Remis. Der Zwangsabsteiger liegt aber schon sieben Zähler hinter Spitzenreiter TSV Buchbach. Vor allem die Zahl der Gegentore beschäftigt den Münchner Coach. «Wir müssen nochmal mehr investieren», forderte Kayabunar, der auf einen Einsatz seines Kapitäns hofft. Dennis Dressel musste nach einer Verletzung am Sprunggelenk zuletzt pausieren.