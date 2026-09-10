Nach Zugentgleisung: Strecke bleibt bis Sonntag gesperrt

Marktoberdorf (dpa/lby) - Nach der Entgleisung eines Regionalzugs im Ostallgäu wird die Strecke zwischen Marktoberdorf und Füssen voraussichtlich bis Sonntag gesperrt bleiben. Der Zugverkehr soll demnach am Montag, 14. September, mit Betriebsbeginn wieder aufgenommen werden, wie die Bayerische Regiobahn (BRB) mitteilte.

Bis dahin fahren demnach weiter Ersatzbusse, die auch alle Unterwegshalte anfahren. Betroffen von der Sperrung sind auch Ausflüglerinnen und Ausflügler zum Schloss Neuschwanstein, die am kommenden Wochenende auf den Ersatzverkehr von und bis Marktoberdorf ausweichen müssen. Zum Schulstart am Dienstag, 15. September, soll der Zugverkehr wieder nach Plan laufen.

Der Zug war am Dienstagabend gegen einen vom Sturm umgestürzten Baum gefahren und leicht entgleist. «Es gab keine Verletzten», sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Der auf der Strecke Augsburg - Füssen fahrende Regionalzug sei mit 15 Fahrgästen besetzt gewesen, die mit dem Bus weiterfuhren.