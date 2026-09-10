FC Augsburg genießt Status als Spitzenreiter

Augsburg (dpa/lby) - Der FC Augsburg geht mit großer Begeisterung in sein erstes Bundesligaspiel als Tabellenführer. Trainer Manuel Baum berichtete vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Bayer Leverkusen von der Euphorie im Umfeld der Fuggerstädter. «Es ist mega schön, dass sich jeder mitfreut», sagte der Coach des 36. Spitzenreiters der deutschen Eliteklasse.

Baum hat sich nach dem Superstart mit zwei Siegen aus den ersten beiden Partien die Tabelle auch in sein Trainerzimmer gehängt. Auf dem Rasen gibt es bei den Augsburgern aber keinen großen Unterschied im Vergleich zu den vergangenen Wochen. «Wir machen kein Ergebnistraining. Im Training darf man nicht ableiten, wie das letzte Spiel war», sagte Baum vor der Partie gegen Bayer, das zuletzt 4:0 gegen Union Berlin gewann. Es handle sich «immer um den gleichen Prozess».

Offensivspieler Anton Kade plagen weiter muskuläre Probleme, weswegen er noch nicht mittrainieren konnte. Rückschlüsse über seinen Zustand sollte es nach einer Besprechung mit dem Mannschaftsarzt am Donnerstagnachmittag geben. Kade hatte am ersten Spieltag beim 3:0 gegen Schalke 04 aufgetrumpft, beim 4:1 in Frankfurt am vergangenen Wochenende musste er dann verletzt zuschauen. «Es geht ihm den Umständen entsprechend», meinte Baum.