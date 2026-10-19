Auto kracht in Trafostation - Stromausfall und hoher Schaden

Raubling (dpa/lby) - Ein Autofahrer ist in Raubling (Landkreis Rosenheim) gegen eine Trafostation gefahren und hat einen Stromausfall ausgelöst. Rund 250 Menschen sind im Ortsteil Großholzhausen deswegen ohne Strom, wie die Polizei mitteilte. Der 35-Jährige kam am Vormittag aus zunächst unbekannter Ursache von der Straße ab, prallte gegen die Trafostation und wurde in seinem Wagen eingeklemmt.

Rettungskräfte befreiten ihn, er wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Der Schaden liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich. Wie lange die Stromunterbrechung andauert, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.