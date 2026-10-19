Große Schlägerei nach Jugendfußballspiel in Nürnberg

Nürnberg (dpa/lby) - Bei einem Jugendfußballspiel in Nürnberg hat es eine Schlägerei mit zahlreichen Beteiligten gegeben. Nach Polizeiangaben gerieten Betreuer, Eltern, Zuschauer und Spieler beider Mannschaften zunächst verbal und dann körperlich aneinander. Die Beamten trennten die beiden Lager und stellten die Personalien von mehr als 70 Personen fest. Verletzte, die vor Ort medizinisch versorgt werden mussten, gab es laut Polizei nicht.

Der Vorfall hatte sich am Samstag nach Abpfiff des D-Jugendspiels zwischen der SpVgg Mögeldorf 2000 und der SG Quelle Fürth ereignet. Die Ursache des Streits war zunächst unklar. Als die alarmierten Streifen eintrafen, hatte sich die Lage bereits beruhigt. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost ermittelt.