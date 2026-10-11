Auto stürzt in Wertach – 16-Jährige schwer verletzt geborgen

Kaufbeuren (dpa/lby) - Ein Auto ist von der Bundesstraße 16 bei Kaufbeuren abgekommen und rund sechs Meter tief in die Wertach gestürzt. Dabei wurde eine 16-Jährige auf der Rückbank eingeklemmt und schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war ein 18-jähriger Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und mit dem Wagen im Flussbett landete. Der junge Mann und sein gleichaltriger Beifahrer konnten sich nach dem Unfall am frühen Sonntag selbst aus dem im etwa einen Meter tiefen Wasser stehenden Wrack befreien.

Die 16-Jährige musste dagegen laut Polizei von Einsatzkräften der Feuerwehr und der Wasserrettung aus dem Auto befreit werden; der Wagen wurde anschließend aus dem Flussbett geborgen. Die beiden 18-Jährigen kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.