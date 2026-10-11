Zwei schwere Unfälle binnen Minuten in Donauwörth

Donauwörth (dpa/lby) - Ein Radfahrer stirbt durch einen Sturz, nur wenige Minuten später wird ein E-Scooter-Fahrer bei einem Zusammenstoß schwer verletzt. In Donauwörth ist es in der Nacht in kürzester Zeit zu zwei schweren Unfällen gekommen, wie die Polizei mitteilte.

Demnach kam beim ersten Unfall der 32-jährige Radfahrer im Bereich einer Fahrbahnverengung von der Straße ab, stieß gegen den Bordstein und stürzte rund einen Meter tief auf eine parallel verlaufende Straße. Unter laufenden Reanimationsmaßnahmen wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht, wo er später an seiner schweren Kopfverletzung starb. Ein Alkoholtest ergab nach Angaben der Polizei einen Wert von mehr als 2,5 Promille.

Nur rund zwölf Minuten später kam es zu einem weiteren Unfall auf einem Geh- und Radweg an der Bundesstraße 16. Ein 16-Jähriger fuhr laut Polizei mit einem E-Scooter von hinten in einen 21-jährigen Fußgänger. Durch den Zusammenstoß stürzte der Jugendliche und zog sich ein schweres Schädel-Hirn-Trauma sowie Gesichtsverletzungen zu, wie die Polizei mitteilte.

Er wurde in ein Klinikum gebracht. Da der Verdacht auf eine Alkoholisierung bestand, ordnete die Staatsanwaltschaft Augsburg bei dem Jugendlichen eine Blutentnahme an. Auch der Fußgänger klagte über Verletzungen und begab sich eigenständig in eine Klinik.