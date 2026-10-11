Auto stürzt von A3 – Frau schwer verletzt

Mainstockheim (dpa/lby) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 3 im Landkreis Kitzingen sind drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Ein mit drei Personen besetztes Auto kam bei Mainstockheim in Unterfranken von der Fahrbahn ab und stürzte eine Böschung hinunter, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war der 28-jährige Fahrer mit seinem Wagen in Richtung Nürnberg unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug über die Leitplanke und kam 20 Meter tiefer in einem Regenrückhaltebecken auf dem Dach zum Liegen.

Alle drei Insassen konnten sich den Angaben zufolge selbst aus dem Fahrzeug befreien. Die 21-jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Fahrer und ein weiterer Mitfahrer wurden leicht verletzt und ebenfalls in Krankenhäuser gebracht.

Während der Unfallaufnahme mussten zwei Fahrspuren der A3 in Richtung Nürnberg zeitweise gesperrt werden.