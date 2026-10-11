Zweimal betrunken am Steuer: 30-Jähriger landet in Klinik

Bad Tölz (dpa/lby) - Innerhalb weniger Stunden ist ein 30-Jähriger im oberbayerischen Bad Tölz gleich zweimal wegen mutmaßlicher Trunkenheit am Steuer aufgefallen. Auch die Sicherstellung seines Führerscheins hielt ihn nach Polizeiangaben nicht davon ab, erneut mit seinem Auto loszufahren.

Zeugen hatten zunächst den auffälligen Mann gemeldet. Der 30-Jährige aus Wackersberg im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen sei nur spärlich bekleidet gewesen und habe einen alkoholisierten Eindruck gemacht. Obwohl sein Auto einen platten Reifen hatte, fuhr er davon.

Polizeibeamte trafen den Mann später an seiner Wohnung an. Nach Angaben der Polizei war er nicht mehr fahrtüchtig. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und stellten seinen Führerschein sicher.

Doch bereits am nächsten Morgen setzte sich der 30-Jährige erneut ans Steuer. Er fuhr zu einer Tankstelle, um sich weiteren Alkohol zu kaufen. Anschließend kehrte er nach Polizeiangaben stark betrunken mit seinem Wagen nach Hause zurück.

Dort suchten ihn die Beamten ein zweites Mal auf. Weil sein gesundheitlicher Zustand Anlass zur Sorge gab, wurde er zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Mann wurde erneut Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet.