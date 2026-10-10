Auto überschlägt sich mehrfach – 19-Jähriger schwer verletzt

Untersiemau (dpa/lby) - Ein 19-Jähriger ist bei einem Unfall bei Untersiemau (Landkreis Coburg) schwer verletzt worden. Das Auto, in dem er als Beifahrer saß, überschlug sich nach Angaben der Polizei am späten Freitagabend mehrfach und kam erst nach rund 60 Metern völlig deformiert zum Stehen.

Der 21-jährige Fahrer hatte zuvor in einer Rechtskurve die Kontrolle über den Wagen verloren. Das Auto kam daraufhin nach links von der Straße ab und überschlug sich. Auf der Fahrbahn dokumentierten Polizeibeamte später eine rund 50 Meter lange Bremsspur.

Die beiden jungen Männer konnten sich selbst aus dem Wrack befreien. Der Fahrer wurde leicht verletzt, der Beifahrer erlitt schwere Verletzungen im Bereich des Beckens und der Lendenwirbelsäule. Es besteht den Angaben nach keine Lebensgefahr.