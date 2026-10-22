Fliegerbombe in Nürnberg entschärft

Nürnberg (dpa/lby) - In Nürnberg ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Die Sprengmeister hätten den Blindgänger nach 62 Minuten unschädlich gemacht, teilte die Stadt am Abend mit. Die 225 Kilogramm schwere US-amerikanische Fliegerbombe war am Vormittag bei Bauarbeiten an der Trierer Straße nahe dem Rangierbahnhof entdeckt worden.

Hunderte Menschen mussten vor der Entschärfung ihre Häuser und Wohnungen vorsichtshalber verlassen. Auch ein Seniorenheim mit etwa 100 Bewohnerinnen und Bewohnern musste evakuiert werden.

Für Betroffene wurde in einer Messehalle eine Betreuungsstelle eingerichtet, etwa 200 Menschen kamen dorthin. Nach Angaben der Stadt waren zur Evakuierung etwa 500 Einsatzkräfte vor Ort, etwa von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Die Menschen konnten am Abend in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren. Die Straßensperrungen und die Sperrung des Luftraums seien ebenfalls wieder aufgehoben worden, informierte die Stadt.