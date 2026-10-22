Überall-Kane verwirrt Klopp - Ballon d'Or «wäre großartig»

München (dpa) - Ein Foto hier, ein Foto da, so viele Interviews von Harry Kane wie sonst nie - und immer ging es um den Ballon d'Or. «Den Ballon d’Or zu gewinnen, wäre natürlich großartig», sagte der Bayern-Star nach dem 2:2 gegen den FC Arsenal. «Ich hatte letztes Jahr eine fantastische Saison und bin extrem stolz darauf.»

Ein «besonderer Abend» in London?

Nach dem Unentschieden in der Ligaphase der Champions League verschwand Englands Nationalmannschaftskapitän weit nach Mitternacht mit der Trophäe für den «Man of the Match» unter dem Arm aus der Arena. Ein ganz anderes Glücksgefühl wäre es freilich, wenn er mit dem Goldenen Ball für den weltbesten Spieler in der Nacht zum Dienstag aus dem London Palladium schreiten könnte.

«Natürlich könnte der Montag ein besonderer Abend werden», sagte der 33-Jährige. Die herausragende Leistung gegen seinen einstigen Jugendclub beeinflusst den Ausgang der Weltfußballer-Kür nicht mehr. Kane bereitete das 1:1 von Alphonso Davies mit einem Traumpass vor. Die zwischenzeitliche Führung durch einen von ihm herausgeholten Handelfmeter erzielte er selbst.

Kane-Aktion mit Seltenheitswert

Zudem erstaunte er mit einer Rarität. Der Stürmer führte einen Abstoß aus. Laut des Datendienstleisters Opta war es der erste für Kane in einem Pflichtspiel seit zwölf Jahren. Damals hatte er allerdings als Torwart für Tottenham ausgeholfen, nachdem Hugo Lloris vom Platz gestellt worden war. «Er ist vom Gefühl her überall», sagte Trainer Vincent Kompany.

Das befand auch Bundestrainer Jürgen Klopp, für den die Kane-Rolle anscheinend ein Rätsel bleibt. «Harry Kane ist überall. Das finde ich mit Ball in Ordnung, aber gegen den Ball?» Da sehe er ihn zeitweise tief stehend, etwa im Mittelfeld-Pressing.

Klopp verwirrt - und Kompanys Antwort

Das schien Klopp eher zu verwirren. «Ich bin nicht Papst des Fußballs, alle dürfen machen, was sie wollen. Aber abschließend dahinter gestiegen bin ich auch nicht», sagte Klopp bei DAZN und lachte. Kompany hatte keine Lust auf nächtliche Nachhilfe für den Bundestrainer. «Da sage ich nichts dazu. Nächste Frage», sagte der Belgier, der von seinem «saftigen Virus» erholt wieder an der Seitenlinie coachen konnte. Da die Wahl zum Ballon d'Or schon abgeschlossen sei, müsse er auch keine Politik mehr für Kane machen, sagte Kompany.

Bei den Wettquoten liegt Kane ohnehin vorn. Er und nicht Spaniens Weltmeister Lamine Yamal (FC Barcelona) oder WM-Torschützenkönig Kylian Mbappé (Real Madrid) ist Favorit. «Für mich ist er der klare Sieger. Seine Zahlen sprechen für sich», sagte Nationalteamkollege und Arsenal-Profi Declan Rice. «Er ist unglaublich.» 61 Tore in 51 Bayern-Spielen und 12 Treffer in 14 Partien Englands lautet die beeindruckende Quote.

Vom Titellosen zum Ballon-d'Or-Favoriten

«Ich glaube, was Harry am meisten gefreut hat in den letzten Jahren, ist, dass er endlich Mannschaftstitel gewonnen hat», sagte Kompany. Der für viele schon als ewig titelloser Stürmer verwünschte Kane feiert seit dem Wechsel von Tottenham zum FC Bayern Meisterschaften und Trophäen. Wenn er jetzt noch individuell geehrt werden würde, habe er sich das auch als Teamplayer verdient, argumentierte der Coach.

Als früherer Weltklasse-Innenverteidiger erklärte Kompany, was es gegen Kane so schwierig macht. Man habe den Stürmer gerne in seinem Raum. Aber bei einem Kane habe man keine «Referenz, weil er ist manchmal da, manchmal nicht», sagte der frühere ManCity-Abwehrchef, «aber er kommt auf jeden Fall.» Kanes Torjägerqualitäten sind seit jeher bekannt, seine Pässe mittlerweile auch.

Wann unterschreibt Kane? «Heute nicht»

Die Bayern wollen ihren Mr. Überall gerne über den im Sommer auslaufenden Vertrag hinaus halten. Durch den Einstieg des neuen Anteilseigners Viessmann - Spekulationen zufolge für eine Summe in der Dimension von rund einer Viertelmilliarde Euro - ist das Festgeldkonto jedenfalls prall gefüllt. Wann Kane denn unterschreibe? «Heute nicht», antwortete Sportvorstand Max Eberl auf diese ständig wiederkehrende Frage leicht genervt.

Mit fünf Punkten aus drei Spielen in der nach Ansicht von Eberl «verdammt komplizierten» Ligaphase stehen die Münchner für die weiteren fünf Partien unter Druck. «Aber wir sind zweifellos eine der stärksten Mannschaften in Europa», sagte Kane.

Kane jagt Ronaldo-Bestmarke

Aktuell würden «einige Schlüsselspieler» fehlen, sagte der Engländer. Michael Olise schaute gegen Arsenal gesperrt zu, Joshua Kimmich fehlte wegen eines Trauerfalls im engsten Familienkreis. Luis Díaz konnte angeschlagen nur kurz mitmachen, Jamal Musiala arbeitet nach seinem Muskelfaserriss am Comeback.

Gut, dass die Münchner Alleskönner Kane haben. «Der Pass war definitiv einer meiner besten», sagte dieser über sein Davies-Zuspiel. Kane traf im zehnten Königsklassen-Spiel am Stück. Nur Cristiano Ronaldo, der für Real Madrid die Serie von elf Spielen nacheinander mit Torerfolg hinlegte, ist besser. Wenn man im Zusammenhang mit Ronaldo genannt werde, «bedeutet das auf jeden Fall, dass man etwas Besonderes leistet - vor allem in diesem Wettbewerb.»