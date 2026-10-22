Wo in Bayern bald Schnee fallen könnte

München (dpa/lby) - In höheren Lagen Bayerns steigt die Chance auf Schneefall. Fielen am Donnerstagfrüh vor allem in den Alpen jenseits der 1500-Meter-Grenze zum Beispiel am Sudelfeld in Oberbayern einige weiße Flocken, rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag zum Beispiel auch am höchsten Berg Bayerns außerhalb der Alpen, dem Großen Arber im Bayerischen Wald, mit Neuschnee bei Werten knapp unter dem Gefrierpunkt.

«Bestenfalls angezuckert» würden die noch warmen Böden dort aber aller Voraussicht nach, sagte ein DWD-Meteorologe. Dass der Schnee auch liegen bleibe, sei wohl nur in den Alpen jenseits von 1800 Metern Höhe zu erwarten. Auf etwa 2000 Metern Höhe seien dann Temperaturen von minus 3 Grad zu erwarten, teilte der DWD mit. Für Ausflüge auf die Zugspitze sollten Besucher bei etwa minus 9 Grad auf jeden Fall Winterkleidung anziehen.

Nass, kühl und stürmisch ins Wochenende

Im Rest des Freistaats bleibt es weiter unbeständig. Nach ausgiebigem Regen zur Wochenmitte soll es im Laufe des Donnerstags zwar wieder etwas trockener werden. Laut DWD bleibt es aber wechselnd bis stark bewölkt. Im Alpenvorland könne häufiger die Sonne scheinen, in Nordbayern sei dagegen stellenweise leichter Regen möglich. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 9 und 15 Grad.

In der Nacht zum Freitag soll es dann auch in anderen Gebieten frostig werden. Tagsüber greifen dann von Westen die Ausläufer eines Sturmtiefs auf Süddeutschland über. Zum Wochenende hin wird es demnach in vielen Teilen Bayerns stürmisch, auf ausgesetzten Gipfeln im Mittelgebirge und in den Alpen sind auch schwere Sturmböen möglich.