Bauarbeiten bringen Zugausfälle zwischen München und Füssen

München (dpa/lby) - Die Baumaßnahmen im Streckennetz der Deutschen Bahn (DB) gehen weiter. Vom 5. September bis 4. Oktober müssen sich Fahrgäste auf der Strecke München - Buchloe - Füssen auf Fahrplanänderungen bei der Bayerischen Regiobahn (BRB) einstellen. Details erfahren Kunden unter anderem auf der Website www.brb.de oder per Newsletter.

Auf der Strecke gibt es nach BRB-Angaben ganztags Fahrplanänderungen, Zugausfälle und mögliche Verspätungen von bis zu 20 Minuten zwischen München Hauptbahnhof und Buchloe sowie einen Ersatzverkehr mit der S-Bahn zwischen München Hauptbahnhof und Fürstenfeldbruck. Zwischen München Hauptbahnhof und Fürstenfeldbruck bzw. Buchloe können Kunden mit BRB-Tickets Züge der DB und die S-Bahn nutzen.

Auch in der Gegenrichtung von Füssen nach München gibt es ganztägig Fahrplanänderungen sowie zwischen Buchloe und München-Pasing bzw. München-Hauptbahnhof einzelne Zugausfälle. Zwischen Buchloe und München-Pasing können Reisende mit BRB-Fahrkarten Züge von Arverio nutzen.