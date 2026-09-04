Hochsommer im Spätsommer

München (dpa/lby) - Sonne und Wärme tanken lässt sich am Nachmittag in weiten Teilen Bayerns. Der Sommer dreht noch einmal auf. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge steigen die Temperaturen auf 27 bis 32 Grad. Dazu soll es einen Mix aus blauem Himmel und Wolken geben. Im Bergland ist zum Teil mit starken bis stürmischen Böen zu rechnen.

Die Nacht zu Samstag ist zunächst klar, ehe von Norden her neue Wolken und Regen aufziehen. Die Temperaturen pendeln sich laut DWD zwischen 18 und 13 Grad ein. Am Samstag soll sich der Regen dann jedoch recht rasch verziehen.

Im Laufe des Tages zeigt sich der Vorhersage nach häufig die Sonne bei Temperaturen zwischen 20 und 26 Grad. Auf den Gipfeln des Bayerischen Waldes und in den Alpen kann es stürmische Böen geben. Die Nacht zum Sonntag soll deutlich frischer werden bei lediglich noch 13 bis 6 Grad.