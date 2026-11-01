Bauarbeiten führen zu ausgedünntem S-Bahn-Angebot in München

München (dpa/lby) - Baustellen bei der Bahn sorgen im Großraum München im November wiederholt für Einschränkungen bei der S-Bahn sowie auf einigen Regionalverkehrslinien. So fahren von Dienstagfrüh bis Freitagfrüh wegen Bauarbeiten für die zweite S-Bahn-Stammstrecke auf der bestehenden Stammstrecke weniger Linien als sonst durch die Innenstadt, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

Gleiches gelte vom 13. bis zum 16. November, vom 27. bis zum 30. November sowie vom 4. bis zum 7. Dezember - jeweils ab 22.20 Uhr abends bis 4.30 Uhr am Morgen. Wegen des reduzierten Angebots rechnet die Bahn in den Stoßzeiten mit sehr vollen Zügen.

Acht neue Großbaustellen im Außenbereich

Auch im Außenbereich gibt es größere Maßnahmen, die sich spürbar auf Reisende auswirken. Noch bis Ende November wird etwa die S2 zwischen Markt Schwaben und Erding wegen Gleisbauarbeiten durch Busse ersetzt. Zudem sind die S5, die S6 und die S8 sowie Regionalbahnen voraussichtlich noch bis zum 23. November von Sperrungen im Bereich Westkreuz betroffen, wo eine neue Brücke gebaut wird.

Zwischen Dachau/Erdweg und Altomünster wird auch die Strecke der S2 bis zum 9. November gesperrt. Auf der gleichen Linie gibt es zudem vom 23. bis 28. November Ersatzverkehr zwischen Dachau und Petershausen.

Diverse andere Herbstbaustellen wurden im Oktober bereits erfolgreich beendet. Gute Aussichten auch für Pendler aus dem Südosten Münchens: Die Brückenbauarbeiten in Großhelfendorf, deretwegen die S5 zwischen Aying und Kreuzstraße seit Juli ausfällt, sollen am 6. November beendet sein.