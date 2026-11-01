Trüber Sonntag in Bayern - trockener zum Wochenstart

München (dpa/lby) - Der November beginnt in Bayern mit einem Wetterumschwung. Nach zunächst teils nebligen und trüben Stunden ziehen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Wochenende dichtere Wolken auf. Von Nordosten her gelangt kühlere und feuchtere Luft in den Freistaat. Vor allem im Süden muss mit Regen gerechnet werden, in den Alpen fällt oberhalb von etwa 1.000 Metern Schnee. Auch im Bayerischen Wald kann es winterlich werden.

Am Sonntag zeigt sich der Himmel vielerorts stark bewölkt oder trüb. Sonnige Abschnitte sind am ehesten im Westen Frankens, in Teilen Südbayerns und in den Hochlagen der Alpen möglich. Die Temperaturen liegen zwischen vier und elf Grad. Im Laufe des Abends kann es im Osten Bayerns und im Bereich des Bayerischen Waldes erste Niederschläge geben. In höheren Lagen fällt Schnee.

Zum Wochenbeginn beruhigt sich das Wetter wieder etwas. Der Montag verläuft überwiegend trocken, vielerorts aber weiterhin trüb oder stark bewölkt. Vor allem in Richtung Donau sind Auflockerungen möglich. An den Alpen können vereinzelt noch letzte Tropfen oder Schneeflocken fallen.