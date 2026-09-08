Bavaria ziert «Thaler» zu 80 Jahren Verfassung in Bayern

München (dpa/lby) - Eine Sonderprägung des «Bayern Thalers» zeigt künftig die Bavaria. Auf dem «Bavaria-Thaler» - wie die Sonderedition zum 80. Jubiläum der Bayerischen Verfassung heißt - ist die Schutzpatronin mit dem bayerischen Löwen abgebildet, wie das Finanzministerium in München mitteilte.

In ihrer Hand hält sie eine Verfassungsrolle. Die Münze soll einen historischen Thaler aus dem Jahr 1848 würdigen, der einst zum 30. Verfassungsjubiläum des Königreichs Bayern geprägt wurde.

Bevor das Deutsche Reich im Jahr 1871 gegründet wurde, war im Königreich Bayern der Thaler das gesetzliche Zahlungsmittel, wie das Ministerium erklärte. Der «Bayern Thaler», der 2025 aufgelegt worden ist, dient demnach aufgrund seines Edelmetallwertes in erster Linie als Geldanlage.

«Die Nachfrage ist enorm: Seit Verkaufsstart im März 2025 wurden bereits über 80.000 Exemplare durch das Bayerische Hauptmünzamt verkauft», sagte Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU), der die Münze am Dienstag vorstellte.