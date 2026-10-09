Der Bayerische Präventionstag bringt heute im ganzen Freistaat über 430 Veranstaltungen rund um das Thema Prävention. Ziel ist es, Krankheiten und Sucht frühzeitig vorzubeugen und einen gesunden Lebensstil zu fördern. Die Aktionen reichen von Vorträgen über Ernährung und Bewegung bis hin zu Angeboten zur mentalen Gesundheit.

Gesundheitsministerin Gerlach über Prävention

Mehr als 430 Veranstaltungen im Freistaat

Im gesamten Freistaat finden heute Aktionen statt – von Workshops zur Ernährung über Sportangebote bis hin zu Vorträgen zur Glücksspielsucht. In Nürnberg wird über seelische Gesundheit informiert, in Regensburg gibt es Infos zur Suchtprävention und in Würzburg wird ein neues Cannabis-Präventionsprogramm vorgestellt. Das Thema Sucht beginnt oft bereits im Kindesalter, so Gesundheitsministerin Gerlach: "Wir haben zum Beispiel ein Projekt, das heißt 'Handyfrei bis 3', wo wir auch Eltern unterstützen und begleiten und ermutigen, aufklären, dass es natürlich für Kinder unter drei Jahren keine gute Idee ist, am Tablet zu sitzen."

Gesundheitsministerin Gerlach zum Projekt "Handyfrei bis3"

Masterplan Prävention: Fortschritte für die Gesundheit

Seit dem Start des Masterplans Prävention vor einem Jahr wurden die Angebote im Freistaat deutlich ausgebaut. Rund 1.400 Initiativen und Projekte unterstützen die Ziele für mehr Gesundheitsförderung. Dazu gehören Bewegungsangebote an öffentlichen Plätzen, das Mitmachbuch „Lino und Mumpitz“ für Kinder und Eltern sowie der Speiseplan-Check für ausgewogene Ernährung im Schulalltag. Immer wichtiger werde auch das Thema mentale Gesundheit:

Gesundheitsministerin Gerlach zu mentaler Gesundheit

Gemeinsames Engagement für Prävention

Gerlach stellt heute auch ein neues Cannabis-Präventionsprogramm vor. Sie stellt klar: "Ich bin vor allem dafür, dass die Legalisierung von Cannabis wieder aufgehoben wird." Der Präventionstag schafft eine Bühne für das Engagement in Kommunen, Schulen und Betrieben. Partnerorganisationen wie das Bayerische Zentrum für Krebsforschung, die Landeszahnärztekammer und die Verbraucherzentrale Bayern setzen konkrete Impulse für mehr Gesundheit. Alle Infos auch hier.