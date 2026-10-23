Bayern-Frauen bleiben zum 50. Mal in Folge ungeschlagen

Leipzig (dpa) - Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben ihre Erfolgsserie ausgebaut und ein besonderes Jubiläum gefeiert. Der Double-Gewinner gewann bei RB Leipzig mit 5:1 (2:0) und ist damit saisonübergreifend nun 50 Bundesligaspiele in Folge ungeschlagen.

Zum Auftakt des 8. Spieltages feierte das Team von Trainer José Barcala den achten Ligasieg in dieser Saison und damit auch eine gelungene Generalprobe für das Champions-League-Spiel am kommenden Mittwoch gegen Real Madrid. Die letzte Bundesliga-Niederlage kassierten die Münchnerinnen am 12. Oktober 2024 beim 0:2 gegen den VfL Wolfsburg.

Bayern weiter Tabellenführer

Vier Tage nach dem 5:0 gegen den VfB Stuttgart hatten die Favoritinnen keine Mühe. Momoko Tanikawa bescherte dem FCB in der 8. Minute die frühe Führung. Zenia Mertens (14.) sorgte mit einem Eigentor für das zweite Tor der Münchnerinnen. Zudem trafen Nationalstürmerin Klara Bühl (55./73.) mit ihren Saisontreffern fünf und sechs sowie Edna Imade (85.).

Kleiner Wermutstropfen: Nationaltorhüterin Ena Mahmutovic sah in der 75. Minute wegen einer Notbremse die Rote Karte. Weil München das Wechselkontingent schon ausgeschöpft hatte, musste Abwehrspielerin Vanessa Gilles ins Tor. Für RB, das zuletzt zweimal gewonnen hatte, traf Marleen Schimmer (78.).

Durch den Erfolg behielt der FC Bayern seine weiße Weste gegen die Sächsinnen. Es war der siebte Erfolg im siebten Spiel. In der Tabelle führen die Münchnerinnen momentan mit sechs Punkten Vorsprung vor dem Dauerrivalen VfL Wolfsburg, der mit einem Sieg am Samstag (12.00 Uhr) den Abstand aber wieder auf drei Zähler verringern kann.