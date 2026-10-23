Nach Kompany-Schock: Spiel der Bayern-Amateure abgesagt

München (dpa/lby) - Nach dem Zusammenbruch von Münchens Chefcoach Vincent Kompany ist das Heimspiel der Bayern-Amateure gegen die DJK Vilzing am Samstag (14.00 Uhr) kurzfristig abgesagt worden. Darauf haben sich beide Clubs in Absprache mit dem Bayrischen Fußball Verband (BFV) geeinigt. Das teilte der deutsche Rekordmeister mit. Wann die Partie des 16. Regionalliga-Spieltags nachgeholt wird, ist noch offen.

Laut «Bild» soll die Verschiebung im direkten Zusammenhang mit dem Vorfall um Kompany stehen. Der FC Bayern war angefragt, stellte diesen Zusammenhang in der Mitteilung aber nicht her. Auch in der BFV-Mitteilung gab es keine genaueren Details.

Kompany (40) hatte sich am Nachmittag das Training der Amateure angeschaut und war dabei zusammengebrochen. Der Belgier wurde mit einem Notarztwagen in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Sein Zustand soll laut Medien stabil sein, er wird nun eingehend untersucht. Kompany hatte zuletzt an einer Virusinfektion und Hüftproblemen gelitten.