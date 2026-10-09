Bayern gegen Augsburg - da war doch was?

München (dpa) - Die Bundesliga-Ausnahme für den FC Bayern München hat Vincent Kompany nicht vergessen. «Wir haben ein Bundesligaspiel verloren letztes Jahr, und das war gegen Augsburg», sagte Cheftrainer Kompany vor dem Wiedersehen des deutschen Fußball-Rekordmeisters mit dem FCA an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Die Bayern unterlagen nur einmal in den vergangenen 47 Bundesliga-Spielen - und diese Niederlage gab es am 24. Januar zu Hause mit 1:2 gegen den Nachbarn aus dem Freistaat. «Es bleibt ein Derby.»

«Richtig heiß und Energie»

Der erste Eindruck nach der ersten so langen Länderspielperiode dieser Art machte Kompany zuversichtlich für das Duell des Tabellenzweiten beim Vierten. «Wenn die Jungs spielen, wie sie gestern im Training waren, dann haben wir eine Chance Samstag», sagte der Belgier mit einem Lächeln. «Die waren richtig heiß und hatten Energie.»

Außer dem verletzten Jamal Musiala (Muskelfaserriss) kehrten alle Nationalspieler gesund von ihren Auswahlteams zurück.

Ein voller Kader ist gerade mit Blick auf das enge Programm in den nächsten Wochen nötig. Denn bis zur nächsten Länderspielpause im November erwartet den FC Bayern ein vollgepacktes Programm mit insgesamt neun Partien binnen 29 Tagen. «Wir haben den Kader dafür. Wir wollen in jedes Spiel mit hundertprozentiger Überzeugung reingehen», sagte Kompany. «Ich spiele lieber alle drei Tage, als eine lange Pause zu haben. Die Spieler wollen eh spielen.»

Erst Bundesliga, dann Champions League

Auch Sportdirektor Christoph Freund blickt dem Spielplan, in dem es nach der Partie beim FCA am Dienstag in der Champions League bei Viking Stavanger weitergeht, gerne entgegen. «Es war eine sehr lange Länderspielpause. Wir freuen uns, dass es jetzt wieder losgeht, es kommen große Spiele auf uns zu, da freuen wir uns drauf», sagte Freund. «Wir haben einen super Kader, der bereit dafür ist.»