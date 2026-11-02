Bayern zwischen Nebel, Sonne und Schnee

München (dpa/lby) - Nebel, viele Wolken und ein bisschen Sonne - mit diesem Wettermix startet Bayern in die neue Woche. Vor allem im Süden des Freistaats soll es trüb werden - bei dichter, hochnebelartiger Bewölkung, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

Einige Regionen haben bessere Aussichten. Im Norden Bayerns könne abschnittsweise die Sonne durchkommen, ebenso in den höheren Lagen der Alpen, meldet der DWD. Am östlichen Alpenrand könnte es hingegen regnen, oberhalb 800 bis 1.000 Meter könnten sogar ein paar Schneeflocken fallen, so wie auf dem Wendelstein, dessen Gipfel am Sonntag weiß überzuckert war.

Herbstlich frisch sind dagegen überall die Temperaturen - zwischen 3 Grad in den Kammlagen und bis zu 9 Grad am Untermain. Nachts können die Temperaturen unter den Gefrierpunkt sinken - auf bis zu minus 1 Grad.

Dabei erweist sich die aktuelle Wetterlage als stabil - erst am Mittwoch steigen vielerorts die Chancen auf Sonnenschein, wie die Wetterexperten berichten.