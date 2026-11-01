Illegale Böller und Streiche in Bayerns Halloween-Nacht

Regenstauf/Inchenhofen/Stockheim (dpa/lby) - In der Halloween-Nacht ist die Polizei in mehreren Regionen Bayerns wegen illegaler Böller, Streiche und Auseinandersetzungen eingeschritten. Nach Angaben der Einsatzkräfte wurden bei den Vorfällen mehrere Menschen leicht verletzt. Insgesamt blieben die Feierlichkeiten im Freistaat aber unter Kontrolle, so die Polizei.

Verbotene Böller in der Halloween-Nacht

In der Oberpfalz entdeckte die Polizei mehrere verbotene Böller: In Regenstauf (Landkreis Regensburg) stellten Beamte bei einem 17-Jährigen mehrere Feuerwerkskörper sicher, darunter einen, der nicht den EU-Sicherheitsanforderungen entsprach. Vier Jugendliche in Waldsassen (Landkreis Tirschenreuth) hatten ebenfalls verbotenes Großfeuerwerk bei sich.

Auch im schwäbischen Inchenhofen (Landkreis Aichach-Friedberg) fand die Polizei eine Softairpistole und mehrere Böller bei zwei 16-Jährigen. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Gegen die Jugendlichen wird wegen möglicher Verstöße gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz ermittelt. In einem weiteren Fall sollen Unbekannte eine Rakete in einen Briefkasten gesteckt und gezündet haben.

Süßes oder Saures?

Mehrere Halloween-Streiche registrierte die Polizei in Oberfranken. Unbekannte haben in Stockheim (Landkreis Kronach) eine Sexpuppe mit einem Strick an einer Brücke über der Bundesstraße 89 aufgehängt. Damit sollen sie mehrere Autofahrer gefährdet haben, so die Polizei. Außerdem wurden Raketen in Briefkästen gezündet, Häuser mit Eiern und Klopapier beworfen und Türen mit Kunstblut beschmiert, hieß es.

Weiter meldete die Polizei Ruhestörungen und vereinzelte Auseinandersetzungen - mehrere Menschen seien leicht verletzt worden. Insgesamt zogen die Einsatzkräfte aber eine vergleichsweise ruhige Bilanz.