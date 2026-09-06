Bayerns AfD feiert Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt

München (dpa/lby) - Nach dem deutlichen Sieg bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt feiert die AfD nicht nur dort. «Das ist ein historischer Wahlerfolg für die AfD und ein großartiges Ergebnis für unsere Freunde in Sachsen-Anhalt», sagte der bayerische AfD-Landesvorsitzende Stephan Protschka. Er sprach von einem «enormen Vertrauensbeweis» der Wähler und gratulierte Spitzenkandidat Ulrich Siegmund. Protschka betonte: «Die AfD ist längst zu einer politischen Kraft geworden, an der niemand mehr vorbeikommt.»

Die Fraktionsvorsitzende der AfD-Fraktion im bayerischen Landtag, Katrin Ebner-Steiner, nannte das Ergebnis bei einer Wahlparty in Deggendorf «sensationell». «Die AfD hat heute in Sachsen-Anhalt Geschichte geschrieben.» Ihre Partei habe gezeigt, «dass Demokratie funktionieren kann, wenn eine Partei den Willen der Bürger repräsentiert». Die Menschen in Deutschland hätten «mehr verdient als dieses Gender-Gaga und diesen Klima-Wahnsinn». Sie betonte: «Ich freue mich auf die Regierungsbildung mit Ulrich Siegmund». Außerdem sehe sie in dem Ergebnis von Sachsen-Anhalt zwei Jahre vor der Landtagswahl im Freistaat «ein gutes Zeichen für uns hier in Bayern».

44 Prozent für als rechtsextremistisch eingestufte AfD

Den Prognosen zufolge verdoppelt die vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestufte AfD ihren Stimmenanteil auf 44 bis 44,5 Prozent (2021: 20,8 Prozent). Die CDU steuert mit 18,5 Prozent (37,1 Prozent) auf ihr schlechtestes Ergebnis bei einer Landtagswahl in Sachsen-Anhalt zu.

Die Linke erhält 9 bis 9,5 Prozent (11 Prozent). Die Grünen liegen bei 8,5 bis 9 Prozent (5,9 Prozent). Die SPD kommt auf 8 bis 9 Prozent (8,4 Prozent). Die FDP fliegt mit 2 bis 2,5 Prozent (6,4 Prozent) aus dem Parlament. Das Bündnis Sahra Wagenknecht steht bei 4,8 bis 5 Prozent. Eine Regierungsbildung wird voraussichtlich schwierig.