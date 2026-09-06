Drei Verletzte nach Brand in Mehrfamilienhaus

Kempten (dpa/lby) - Drei Menschen sind bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses in Kempten zum Teil schwer verletzt worden. Eine Person erlitt laut Polizei starke Verbrennungen und eine Rauchvergiftung bei dem Versuch, die Flammen selbst zu löschen. Zwei weitere Bewohner erlitten ebenfalls eine Rauchvergiftung. Zuvor hatte die «Allgäuer Zeitung» berichtet.

Die Feuerwehr habe dank der Löschversuche der Bewohner die Flammen schnell löschen können, heißt es weiter. Die Wohnung sei dennoch komplett ausgebrannt und nicht mehr bewohnbar. Später konnten die Bewohner der anderen Wohneinheiten wieder in ihre Räumlichkeiten zurückkehren.

Zur Versorgung der Verletzten waren mehrere Rettungswagen und Notärzte vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber landete nahe dem Einsatzort. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.