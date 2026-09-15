Bergunfall in Tirol: 27-Jähriger aus Frankfurt tot

Neustift im Stubaital (dpa) - Ein junger Wanderer aus Frankfurt ist bei einem Absturz in den Tiroler Bergen ums Leben gekommen. Wie die österreichische Polizei mitteilte, passierte der Unfall am Montag in den Stubaier Alpen.

Der 27-Jährige hatte den Angaben nach auf der Starkenburger Hütte übernachtet. Er brach in den Morgenstunden auf, um zu einer anderen Hütte zu wandern. Die Route führte über einen markierten Höhenweg.

Am späten Vormittag beobachteten laut Polizei Augenzeugen, wie der Mann bei der rund 2.600 Meter hohen Wildkopfscharte oberhalb des Pfades den Halt verlor. Der 27-Jährige stürzte über eine sehr steile, mit Felsen durchsetzte Wiese ab. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen, wie die Polizei berichtete.