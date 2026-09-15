Bei Party Wohnung verwüstet - 15-Jähriger springt und flieht

Freising (dpa/lby) - Eine aus dem Ruder gelaufene Hausparty hat am Montag in Freising eine stundenlange Suche nach einem 15-Jährigen ausgelöst. Der Jugendliche hatte während der Abwesenheit seiner Eltern Freunde eingeladen, wie die Polizei mitteilte. Zunehmend alkoholisiert verwüsteten die Gäste demnach die Wohnung. Aus Angst vor der Reaktion seiner Eltern sei der 15-Jährige aus dem ersten Stock gesprungen und davongelaufen.

Seine Freunde alarmierten die Polizei, weil der Jugendliche bei dem Sprung auf dem Kopf gelandet sein und sich möglicherweise schwer verletzt haben könnte. Daraufhin suchten Einsatzkräfte mit einem Polizeihubschrauber und einer Rettungshundestaffel nach ihm. Nach etwa fünf Stunden kehrte der 15-Jährige wohlbehalten zurück. Nach Polizeiangaben hatte er zu diesem Zeitpunkt noch etwa 0,7 Promille.