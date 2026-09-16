Fliegerbombe nach Fund durch Spaziergänger entschärft

Kronach (dpa/lby) - Ein Spaziergänger hat eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in einem Waldstück in Kronach gefunden. Nach Polizeiangaben entschärften Spezialisten die Bombe am Mittag.

Demnach mussten zwischenzeitlich Anwohner von rund 50 Haushalten ihre Wohnungen verlassen, weil die Bombe vor Ort entschärft werden musste. Zudem wurde auf der Bahnstrecke Lichtenfels nach Saalfeld der Abschnitt zwischen Kronach und Pressig-Rothenkirchen, sowie die Bundesstraße 85 gesperrt. Mittlerweile wurden die Sperrungen aufgehoben und die Anwohner konnten zurück in ihre Häuser.

Nach Polizeiangaben fand der Spaziergänger den verdächtigen Gegenstand, der sich nach ersten Untersuchungen als Fliegerbombe herausstellte, am Dienstag. Noch am selben Abend sei der Bereich abgesperrt worden.

Bombenfund auch im Landkreis Kitzingen

Auch in Martinsheim (Landkreis Kitzingen) hat ein 69-Jähriger am Dienstag eine Weltkriegsbombe in einem Waldstück gefunden. Nach Polizeiangaben ging von der Stabbrandbombe, die von Experten untersucht wurde, keine Gefahr mehr aus. Demnach wurde die Bombe sichergestellt und soll entsorgt werden.