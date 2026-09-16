15-Jähriger nimmt Auto von Stiefmutter und verursacht Unfall

Oberviechtach (dpa/lby) - Ein 15-Jähriger ist unerlaubt das Auto seiner Stiefmutter gefahren und hat einen Unfall bei Oberviechtach (Landkreis Schwandorf) verursacht. Nach Polizeiangaben verletzte sich der Junge leicht, es entstand ein Schaden von rund 40.000 Euro.

Demnach kam der 15-Jährige am Sonntag mit dem Auto nach links von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Leitpfosten und geriet anschließend auf einen angrenzenden Acker. Durch den Unfall sei automatisch ein Notruf ausgelöst worden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war der zu diesem Zeitpunkt unbekannte Fahrer verschwunden, hieß es.

Den Angaben zufolge blieb auch eine Suche im Umkreis erfolglos. Im Zuge weiterer Ermittlungen identifizierte die Polizei den Jugendlichen, der ohne Fahrerlaubnis gefahren war, als Unfallverursacher.