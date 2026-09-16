Schauer und Gewitter, aber nicht kalt

München (dpa/lby) - In Bayern hält allmählich der Herbst Einzug: Für den heutigen Mittwoch erwartet der Deutsche Wetterdienst wechselhaftes Wetter mit Schauern und einzelnen Gewitter. Am Abend soll es vor allem in Alpennähe sogar kräftig regnen.

Kalt jedoch wird es vorerst nicht: In Nordbayern liegen die Höchstwerte demnach zwischen 18 und 24 Grad, im Süden sind im Inntal laut der Vorhersage sogar bis zu 26 Grad möglich.

Erst in der Nacht soll es deutlich abkühlen. In den Alpen könnte es ab einer Höhe von etwas unter 2.500 Metern sogar schneien - allerdings sind die meisten bayerischen Alpengipfel deutlich niedriger.

Der Donnerstag wird laut DWD bei mäßig warmen Temperaturen von 17 bis 22 Grad wieder trocken, mit Sonne und Quellwolken im Wechsel. Auf der Zugspitze sollen die Temperaturen mit plus zwei Grad knapp über dem Gefrierpunkt liegen.