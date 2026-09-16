Sprechstunde mit Hans Sigl - TV-Star startet Podcast

München (dpa/lby) - Schauspieler Hans Sigl startet ab dem 23. September einen wöchentlichen Podcast. Unter dem Titel «Betreff: Leben. Die Sprechstunde mit Hans Sigl» lädt er einen prominenten Gast ein, mit dem er über Alltagsfragen diskutieren möchte. Die Zuhörer beziehungsweise Zuschauer können Fragen beisteuern, wie der 57-jährige «Bergdoktor»-Star der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Einen Podcast mit einem klassischen Eins-zu-Eins-Gespräch habe er nicht machen wollen, da gebe es schon viele gute Formate, erzählte Sigl. «Ich bin ein Fan von Call-in-Sendungen. Ich liebe es, wenn Leute anrufen.» So sei die Idee entstanden, einen Service-Podcast zu machen, bei dem er sich mit dem Publikum austauschen könne. «Ich würde gerne wissen, was haben die Leute für Fragen ans Leben? Deswegen heißt der Podcast "Betreff: Leben"».

Gemeinsam mit seinem Gesprächspartner möchte er die Themen besprechen und versuchen, bestmögliche Antworten zu finden. Dabei erfahre das Publikum auch etwas über den Gast. Fragen können Interessenten zum Beispiel über Sigls Instagram-Kanal einreichen.

Witzig, absurd oder tiefgründig

«Es sollen nicht nur schwere Themen sein, sondern es können witzige, absurde Dinge sein. Wie: Bei der Hochzeit meines Bruders habe ich gemerkt, dass die Braut einem anderen schöne Augen gemacht hat. Muss ich ihm das sagen? Oder: Warum flippe ich aus, wenn beim Frühstücksbuffet im Hotel die Leute so lange brauchen, um sich einen Toast zu braten?»

Mehrere Folgen des Video-Podcasts «Betreff: Leben» sind bereits aufgezeichnet worden, unter anderem mit der Moderatorin Laura Karasek und der Schriftstellerin Ildikó von Kürthy, wie Sigl berichtete. Da sei es dann auch um tiefgründigere Themen wie Vergänglichkeit gegangen.