1860-Fan soll ICE-Fahrt zur Freibier-Tour gemacht haben

München (dpa/lby) - Freibier für alle, dachte sich wohl ein Zugreisender: Ein 47-jähriger Fußballfan soll mehrere Flaschen aus dem Bordbistro genommen haben, ohne zu bezahlen - und sie kurzerhand an andere Fans verteilt haben. Der ICE war laut Bundespolizei am Dienstagabend von Nürnberg nach München unterwegs, als sich der Mann im Bordbistro bedient haben soll. Die genaue Flaschenzahl war zunächst unklar.

Beschenkt wurden Mitreisende aus der Fanszene des TSV 1860 München, der auch der 47-Jährige selbst angehört. Eine 29-jährige Zugbegleiterin und ein zufällig mitreisender Bundespolizist beobachteten die Aktion. Der Beamte stoppte die Bierverteilung. Die Bundespolizei ermittelt wegen Diebstahls.