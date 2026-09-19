Berliner Wiesn-Gast verliert beim Armdrücken – Armbruch

München (dpa/lby) - Arm dran, weil sein Arm schwächer war, ist nun ein Berliner Wiesn-Gast. Der 25-jährige Hauptstädter zog beim Armdrücken auf dem Oktoberfest den Kürzeren und brach sich dabei den Arm, wie die Wiesn-Sanitäter der Aicher Ambulanz mitteilten.

«Aktuell kümmern wir uns im Akutraum um den armen Kerl», teilte das Aicher-Team mit – und verwies auf das Fußballergebnis vom Vortag: «Gestern sieben Gegentore gegen die Bayern, heute ein Armbruch auf der Wiesn: Für Berlin läuft's in München gerade nicht rund.» Der FC Bayern hatte am Vorabend des Oktoberfest-Beginns dem 1. FC Union Berlin mit einem 7:0 kräftig eingeschenkt.

Der Wechsel der Sportart auf dem Oktoberfest habe leider keine Trendwende gebracht, schrieb das Aicher-Team weiter. «Wir wünschen gute Besserung! Für die nächste Revanche empfehlen wir nur Daumen drücken.»