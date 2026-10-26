Betrug über WhatsApp: Polizei warnt vor «Ghost Pairing»

Neustadt an der Waldnaab (dpa/lby) - Mit einer neuen Betrugsmasche ist ein 26-Jähriger aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab um einen hohen dreistelligen Betrag gebracht worden. Er sei zuvor über den WhatsApp-Account eines Bekannten um finanzielle Unterstützung gebeten worden, dem sei er nachgekommen, teilte die Polizei mit. Als eine neue Geldforderung einging, rief er seinen Bekannten an, der nichts von den Nachrichten wusste. Der 26-Jährige erstatte Anzeige gegen Unbekannt.

Die Polizei Oberpfalz warnt in dem Zusammenhang vor dem sogenannten Ghost Pairing. Dabei verknüpfen Kriminelle den Angaben nach ihre Geräte mit fremden WhatsApp-Konten, über die sie dann bei Kontakten der eigentlichen Nutzer um Geld bitten. Etwa über gefälschte Nachrichten, Links oder QR-Codes erreichen die Betrüger zuvor, dass Nutzer unwissentlich einer solchen Verknüpfung mit einem fremden Gerät zustimmen.

Die Polizei rät Nutzern des Messenger-Dienstes in den Einstellungen regelmäßig zu überprüfen, welche Geräte Zugriff auf das eigene Konto haben und unbekannte Verknüpfungen zu löschen.