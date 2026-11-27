Karlsruhe/Füssen (dpa) - Der Bundesgerichtshof hat die Löschung der vor zwei Jahrzehnten beim Patentamt eingetragenen Marke «Neuschwansteiner» bestätigt. Die Richter bemängelten, dass mit der Bezeichnung nur Bezug auf das Image einer bekannten Sehenswürdigkeit genommen werde. Damit endet ein mehr als zehn Jahre dauernder Streit um die Wortmarke, mit der Bier und andere Getränke geschützt werden sollten.

Der Bundesgerichtshof (BGH) entschied nun, dass das Wortzeichen «Neuschwansteiner» mangels Unterscheidungskraft schutzunfähig sei. Wie das Gericht in Karlsruhe berichtete, sei damit eine Beschwerde gegen einen Beschluss des Bundespatentgerichts zurückgewiesen worden (Az. I ZB 10/26).

Bereits seit dem Jahr 2005 ist «Neuschwansteiner» als Marke für Biere, Kaffee oder alkoholfreie Getränke registriert. Zehn Jahre später wurde beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung beantragt. Dies führte zu dem Rechtsstreit. Der Markenname bezieht sich eindeutig auf das Märchenschloss Neuschwanstein von Bayernkönig Ludwig II. im Allgäu, das mittlerweile zum Welterbe gehört.

Kein Markenschutz wegen fehlender Unterscheidungskraft

Das Markengesetz schreibt vor, dass Marken nicht eingetragen werden dürfen, «denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt». Das Patentgericht sah dies als gegeben an, weil die Bezeichnung nicht als betrieblicher Hinweis tauge. Die Marke «Neuschwansteiner» bringe nicht zum Ausdruck, dass die so gekennzeichneten Getränke von einem auf dem Schlossareal angesiedelten Unternehmen stammten.

Vielmehr weise das Wortzeichen auf den Produkten darauf hin, dass diese Getränke «das märchenhaft-romantische, königliche und zugleich mystisch-rätselhafte Flair von Schloss "Neuschwanstein" verkörperten». Die dem Schloss anhaftende Ausstrahlung werde auf die zum Verzehr bestimmten Waren übertragen. Hierin erschöpfe sich die Marke. Der BGH bestätigte nun diese Sichtweise.

Es kommt immer wieder vor, dass sich Gerichte mit Bezeichnungen befassen, die sich auf das weltberühmte Schloss beziehen. So ist der Freistaat Bayern als Eigentümer des Schlosses in der Vergangenheit daran gescheitert, einem Hotel in einem Gerichtsverfahren den Namensbestandteil «Neuschwanstein» verbieten zu lassen.