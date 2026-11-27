Marktl/Simbach (dpa/lby) - Die Regierung von Niederbayern hat den Weg für ein weiteres Teilstück der Autobahn 94 von München Richtung Osten freigemacht. Wie die Behörde berichtete, sei der vierspurige Neubau der A94 zwischen dem oberbayerischen Marktl (Landkreis Altötting) und Simbach-West im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn genehmigt worden. Die Strecke sei etwa 13,2 Kilometer lang.

Die Fernstraße wird seit etwa einem Jahrhundert geplant, seit den 1970er Jahren ist das Projekt Teil des Bundesverkehrswegeplans. Die neue Autobahn wird Stück für Stück gebaut. Mittlerweile sind bereits etwa 110 der letztlich rund 150 Kilometer fertig. Später soll die A94 bei Pocking an die A3 angeschlossen werden.

«Die A94 ist eine wichtige Verbindung von München bis in die Grenzregion Passau und nach Österreich und wahrscheinlich eines der letzten großen Autobahn-Neubahnprojekte in Deutschland», sagte Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) anlässlich des Planfeststellungsbeschlusses der Strecke Marktl-Simbach.