Nürnberg (dpa) - In Nürnberg hat der weltberühmte Christkindlesmarkt begonnen. Tausende große und kleine Besucherinnen und Besucher kamen am frühen Freitagabend zur feierlichen Eröffnung und lauschten dem traditionellen Prolog - das mehrstrophige Weihnachtsgedicht trägt das Nürnberger Christkind jedes Jahr von der Empore der Frauenkirche vor den vielen Schaulustigen auf dem Hauptmarkt vor.

Der Christkindlesmarkt ist einer der ältesten Weihnachtsmärkte in Deutschland und lockte im vergangenen Jahr rund zwei Millionen Gäste aus dem In- und Ausland an. Auch in diesem Jahr erwartet die Stadt wieder viele Menschen, die sich vor der historischen Kulisse der Nürnberger Altstadt auf die Weihnachtszeit einstimmen wollen. Der Nürnberger Flughafen hat seinen Flugplan in der Zeit aufgestockt, auch die U-Bahn fährt an den Adventswochenenden häufiger als sonst.

Für Nürnberg typisch sind die rot-weiß gestreiften Stoffdächer, die die mehr als 160 Buden auf dem Hauptmarkt tragen. Großen Wert auf Tradition legen die Veranstalter auch beim Warenangebot: Neben Nürnberger Lebkuchen, Bratwürsten und Glühwein gibt es Christbaumschmuck, Krippen und Spielzeug zu kaufen. Auch das Nürnberger Christkind können Kinder und Erwachsene dort regelmäßig treffen.