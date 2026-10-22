Brand in Kemptener Tiefgarage - acht Autos beschädigt

Kempten (dpa/lby) - Bei einem Tiefgaragenbrand in einer Wohnanlage in Kempten sind mehrere Fahrzeuge schwer beschädigt worden. Acht geparkte Autos seien «zerstört» worden, teilte die Polizei mit. Verletzt worden sei niemand. Wegen des Brandes und der starken Rauchentwicklung aus der Garage mussten viele Anwohner ihre darüberliegenden Wohnungen vorübergehend verlassen.

Die Ursache des Feuers war zunächst unklar - jedoch gebe es laut Polizei keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Die Höhe des Schadens an den Fahrzeugen und dem Gebäude bewege sich nach einer ersten Schätzung im unteren Millionenbereich.