Mediziner in U-Haft: Ermittlungen wegen Missbrauchsverdachts

Coburg (dpa/lby) - Im Raum Coburg ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen Mediziner wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch. Der Mann sitze in Untersuchungshaft, teilte ein Sprecher der Coburger Anklagebehörde mit. Wie viele mutmaßliche Opfer es gibt, ist aktuell unklar und Teil der Ermittlungen. Damit bleibt vorerst auch offen, welche Dimensionen dieser Fall annehmen könnte.

Ins Rollen waren die Ermittlungen gekommen, als ein mutmaßliches Opfer Strafanzeige gegen den Tatverdächtigen erstattete. Die Ermittlungen dauerten an, ein Abschluss sei derzeit noch nicht absehbar, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft weiter. Mutmaßliche Opfer sind demnach Jugendliche, aber auch andere Altersgruppen.

Zunächst hatten Medien wie die Coburger «Neue Presse» über den Fall berichtet. Bis zu einer möglichen rechtmäßigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.