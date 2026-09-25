Bronze für Emily Apel bei Kanuslalom-EM

Ivrea (dpa) - Emily Apel hat bei der Kanuslalom-Europameisterschaft im italienischen Ivrea Bronze im Kajak geholt. Einen Tag vor ihrem 24. Geburtstag zeigte die Sportlerin von den Kanuschwaben Augsburg auf der anspruchsvollen Strecke einen fehlerfreien Finallauf und ging zunächst in Führung. Doch die siegreiche Polin Klaudia Zwolinska war dann noch 1,21 Sekunden schneller. Auch die mit Bestzeit ins Finale eingezogenen Italienerin Lucia Pistoni war auf ihrer Heimstrecke schneller als Apel und kam auf Rang zwei.

«Es war das Ziel vor dem Finale, ein Lauf runterzubringen, mit dem man zufrieden ist. Jetzt mit einer Medaille nach Hause zu fahren, ist doppelt so schön», sagte Apel. Tokio-Olympiasiegerin und Titelverteidigerin Ricarda Funk (KSV Bad Kreuznach) hatte aus persönlichen Gründen auf einen Start verzichtet. Bei den Männern verpassten alle deutschen Kajak-Starter das Finale der besten Zwölf.