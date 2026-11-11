Busfahrer übersieht Auto: Unfall mit fünf Kindern an Bord

Dachau (dpa/lby) - Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Linienbus in Dachau haben sich während des Unfalls fünf Kinder im Bus befunden. Nach Polizeiangaben hatten sich die Kinder bereits entfernt, bevor die Streife am Unfallort eintraf. Nach Angaben des Busfahrers wurde keines der Kinder verletzt. Der Autofahrer sei leicht verletzt worden.

Demnach wollte der 55-jährige Busfahrer am Dienstag nach links abbiegen. Dabei habe er das vorfahrtsberechtigte Auto des 40-Jährigen jedoch übersehen, woraufhin beide Fahrzeuge zusammenstießen.

Das Auto wurde den Angaben zufolge stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt, am Bus entstanden demnach etwa 5.000 Euro Schaden.