Ein Würfel für besondere Franken

Thurnau (dpa/lby) - Die drei fränkischen Regierungsbezirke haben wieder drei Persönlichkeiten besonders ausgezeichnet - nämlich mit dem Frankenwürfel. In diesem Jahr geht die Auszeichnung an den ehemaligen Kulmbacher Landrat Klaus Peter Söllner aus Oberfranken, an die Buchautorin und Ordensschwester Teresa Zukic aus Mittelfranken und an Karl Graf zu Castell-Rüdenhausen aus Unterfranken.

Der Frankenwürfel wird bereits zum 41. Mal verliehen, wie die Regierung von Oberfranken informierte. Die traditionelle Feierstunde am 11. November fand diesmal im oberfränkischen Thurnau (Landkreis Kulmbach) statt - mit dem Fasching oder der Fastnacht freilich hat das Datum nichts zu tun: Vielmehr solle an den Frankenheiligen Martin erinnert werden, dessen Gedenktag der 11. November sei, hieß es.

Von Beckstein bis Gomringer

Aber wer kommt denn eigentlich für den Frankenwürfel infrage? «Die Auszeichnung wird an Persönlichkeiten verliehen, bei denen das Prägende des fränkischen Charakters besonders deutlich zum Ausdruck kommt: das Wendige, das Witzige und das Widersprüchliche», teilte die Regierung weiter mit. Die Regierungspräsidenten der drei fränkischen Bezirke wählen die Preisträger aus.

Frankenwürfel in früheren Jahren gingen unter anderem an TV-Koch Alexander Herrmann, den früheren Nürnberger OB Ulrich Maly (SPD), an Ex-Ministerpräsident Günther Beckstein (CSU) oder an die Lyrikerin und Autorin Nora-Eugenie Gomringer.