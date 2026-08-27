Cottbus-Trainer Wollitz vor Fürth mit vielen Fragezeichen

Cottbus (dpa) - Fußball-Zweitligist Energie Cottbus startet mit einigen personellen Fragezeichen in den dritten Spieltag. Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz will vor dem Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth am Samstag (13.00 Uhr/Sky) das Abschlusstraining am Freitag abwarten, ehe er weiß, wie sich der Kader zusammenstelle «und wir das Spiel beginnen werden.» Ziel ist es für Wollitz, die Heimspiele zu gewinnen, um in der Liga bleiben zu können.

Aufgrund der Rückkehr der Intensität im Spiel des Aufsteigers bei der 0:2-Niederlage im Pokal gegen den Bundesligisten FC Augsburg laborieren einige Spieler an den Folgen der Belastung. Dafür steht der im Pokal gesperrte Leonardo Bittencourt zur Verfügung und bietet sich laut Wollitz als «weitere Alternative» gegen den «gestandenen Zweitligisten» an. Allerdings möchte der 61-Jährige einzelne Namen nicht kommentieren, sondern verweist darauf, dass die Mannschaft als Kollektiv wichtig sei.

Dieses Kollektiv will Wollitz bis Dienstag auch noch spielerisch weiter mit Erfahrung verstärken, «um die Mannschaft weiterzuentwickeln. Wir hoffen, dass wir das bis Dienstag hinbekommen», sagte Wollitz. Ebenso sollten auch auf der Abgangsseite noch Transfers über die Bühne gehen, nachdem bereits Stürmer Ted Tattermusch zu Regionalligist VSG Altglienicke gewechselt ist. «Die Spieler sind informiert», sagt Wollitz, «sie sollten versuchen, woanders auf Spielzeiten zu kommen.»