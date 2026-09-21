Auto erfasst Zehnjährige an Bushaltestelle - schwer verletzt

Oberottmarshausen (dpa/lby) - Ein zehnjähriges Mädchen ist in Oberottmarshausen (Landkreis Augsburg) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stieg das Kind am Freitagmittag aus einem Bus aus und lief dahinter über die Straße.

Eine 43 Jahre alte Autofahrerin im Gegenverkehr habe das Mädchen hinter dem Bus übersehen und so sei es zum Zusammenstoß gekommen. Das Mädchen wurde dabei laut Polizei schwer verletzt. Sie sei dann mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden.

Die Polizei ermittelt noch zum genauen Unfallhergang und weist darauf hin, dass Verkehrsteilnehmer in beiden Fahrtrichtungen nur in Schrittgeschwindigkeit an einem haltenden Bus mit Warnblinker vorbeifahren dürfen.