Tausende aus Autoindustrie demonstrieren in Bayern

München/Nürnberg/Ingolstadt (dpa/lby) - In Bayern haben sich Tausende Beschäftigte aus der kriselnden Autoindustrie an einem Aktionstag der IG Metall beteiligt. Die bundesweite Aktion stand unter dem Motto «Zukunft statt Kahlschlag - Zusammenhalt ist unsere stärkste Marke und wendet sich unter anderem gegen den massenhaften Abbau von Jobs und drohende Werksschließungen.

Alleine bei Audi in Ingolstadt kamen nach Angaben eines Betriebsratssprechers mehr als 5.000 Menschen zusammen. Das zum VW-Konzern gehörende Unternehmen ist von den dortigen erneuten Sparmaßnahmen betroffen. Die wichtigsten Fragen seien dabei aber noch nicht beantwortet, kritisierte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Jörg Schlagbauer. Er kündigte harte Diskussionen mit dem Management an. Der Betriebsrat werde nicht schweigen.

In München beteiligten sich laut IG Metall rund 250 Personen an einem 100 Fahrzeuge umfassenden Autokorso um das BMW-Werk. Bei dem Autobauer sollen Tausende Stellen abgebaut werden, zudem sind auch andere Unternehmen in der Landeshauptstadt von der Krise der Autoindustrie betroffen. In Nürnberg protestierten rund 500 Mitarbeiter bei Bosch. Auch dort drohen laut IG Metall Stellenabbau oder sogar die Schließung des Werks.

Ott: In Wirklichkeit geht es Unternehmen um Stellenabbau

Der bayerische IG Metall-Chef Horst Ott kritisierte: «Manche Arbeitgeber fordern längere Arbeitszeiten, viele Unternehmen haben aber nicht mal genug Arbeit für 35 Stunden. In Wirklichkeit geht es ihnen darum, Stellen abzubauen und die Einkommen der Beschäftigten zu senken. Den Wettbewerb mit Fernost gewinnen wir aber nicht mit Lohndumping, sondern nur mit Innovation und besseren Produkten.»

Der Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie (vbm) warf der Gewerkschaft vor, sie verkenne, «dass Arbeitskosten einen erheblichen Teil der Gesamtkosten ausmachen» und «elementar» für die Wettbewerbsfähigkeit seien. «Wir müssen zuallererst die Bedingungen an unserem Standort wieder deutlich verbessern», sagte Geschäftsführer Bertram Brossardt. «Klar muss aber auch sein, dass alle ihren Beitrag leisten müssen, im Interesse der Beschäftigten und der Zukunftsfähigkeit der Unternehmen.»

Insgesamt hatte die Gewerkschaft an mehr als 50 Betrieben in Bayern zu Aktionen aufgerufen. Bundesweit wurden mehr als 100.000 Beteiligte an 200 Standorten erwartet.