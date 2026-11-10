CSU-Landesgruppenchef verteidigt Aigners Absage an AfD

Berlin (dpa) - CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann hat Verständnis dafür geäußert, dass Ilse Aigner als Kandidatin für die Bundespräsidentenwahl zunächst auf eine Vorstellung in den Fraktionen der AfD und der Linken verzichtet. «Die beiden Parteien haben doch überhaupt kein Interesse an einer ernsten Auseinandersetzung mit der Kandidatin», sagte Hoffmann in Berlin. «Da ist doch das Drehbuch schon geschrieben.»

Er glaube, dass man unterscheiden müsse zwischen den Parteien und ihren Wählern. «Ich glaube nämlich, dass man die Wähler der Ränder im Gegensatz zu den Funktionsträgern der Parteien durchaus erreichen kann.» Und da halte er Aigner für die richtige Kandidatin, die für alle Bürgerinnen und Bürger da sei.

Aigner lässt AfD abblitzen

Einen Tag nach ihrer Nominierung als Kandidatin der Union für die Wahl am 30. Januar stellt sich Aigner am Nachmittag im Bundestag den Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und SPD sowie bei den oppositionellen Grünen vor. Die AfD und die Linke lässt sie zunächst aus.

Ihre Ablehnung einer Einladung der AfD ließ sie damit begründen, dass die AfD-Abgeordnete Beatrix von Storch ihre Nominierung als «Armutszeugnis» bezeichnet hatte. Die Linke hat Aigner nach eigenen Angaben zwar nicht eingeladen, sich aber offen für einen Besuch gezeigt.

Hoffmann hofft auf «Aigner-Effekt»

Hoffmann betonte, dass er sich einen «Aigner-Effekt» für das ganze Land wünsche. Sie spreche eine Sprache, die die Menschen erreiche, strahle Zuversicht aus und habe eine positive Sicht auf die Dinge. Sie könne der «Lust am Scheitern» im Land etwas entgegensetzen.