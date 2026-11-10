Erster «Kajal»-Prozess - Mann bestreitet Vergewaltigung

Nürnberg (dpa/lby) - Er soll einer 16-Jährigen Drogen gegeben und diese dann vergewaltigt haben - wegen dieser Vorwürfe steht ein 22-Jähriger seit Dienstag in Nürnberg vor dem Landgericht. Zu Prozessbeginn wies der Angeklagte laut einer Gerichtssprecherin die Vergewaltigung zurück, räumte aber ein, dem Mädchen Drogen gegeben zu haben.

Es ist der erste von zahlreichen ähnlichen Fällen, die die Ermittlungsgruppe «Kajal» der Nürnberger Polizei aufgedeckt hat und der nun vor Gericht verhandelt wird. Dabei stehen mutmaßliche Drogendealer im Visier der Ermittler, die Mädchen und junge Frauen aus prekären Verhältnissen erst von sich abhängig gemacht und diese dann sexuell missbraucht haben sollen. Demzufolge schenkten die Täter diesen zuerst hochwertiges Make-up, teure Kleidung und Drogen wie Crystal. Später sollen sie von den Mädchen Sex für die Drogen gefordert oder ihre Opfer vergewaltigt haben.

Zur Einnahme gezwungen?

Im konkreten Fall wirft die Staatsanwaltschaft dem 22-Jährigen vor, dem Opfer im Frühjahr zweimal verschreibungspflichtige Medikamente gegeben zu haben, die abhängig und extrem schläfrig machen können. Beim zweiten Mal soll er das Mädchen zu der Einnahme gezwungen und es dann vergewaltigt haben.

Außerdem soll der Angeklagte seiner ebenfalls 16 Jahre alten Freundin Ecstasy gegeben haben. In seiner Wohnung fanden die Ermittler zudem weitere Drogen.

In einer schriftlichen Erklärung, die der Verteidiger verlas, erklärte der Angeklagte, ein Bekannter habe die Drogen in seiner Wohnung liegen gelassen. Diese habe er selbst konsumiert und den beiden Mädchen gegeben. Mit seiner Freundin habe er mehrmals sexuellen Kontakt gehabt, dieser sei aber einvernehmlich gewesen, erklärte er.