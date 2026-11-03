Cyberangriff auf Supermarkt in Bayern - Polizei ermittelt

Reisbach (dpa/lby) - Cyberkriminelle haben die Kühlanlagen in einem Supermarkt in Niederbayern angegriffen. Diese heizten daraufhin bis auf 50 Grad hoch, wie der Betreiber auf der Facebook-Seite des Supermarkts in Reisbach (Landkreis Dingolfing-Landau) schreibt. «Die traurige Folge: Unmengen an Lebensmitteln mussten in die Tonne.» Mehrere Medien hatten zuvor über den Angriff berichtet.

In Frankreich, Belgien, Schweden, Irland, Luxemburg, Estland, Finnland und den Niederlanden war es bereits zu solchen Cyberangriffen gekommen, mehrere Supermärkte waren betroffen. Das Polizeipräsidium Niederbayern ermittelt und wird sich dabei nach Angaben eines Sprechers auch mit den Behörden in den anderen Ländern absprechen. Weitere Details konnte er zunächst nicht nennen.

Lebensmittel entsorgt - Regale werden neu gefüllt

Der Supermarkt-Betreiber in Niederbayern kritisierte auf Facebook die Lebensmittelverschwendung, für die der Cyberangriff gesorgt hatte: «Foodsharing hat kurzfristig alles abgeholt, was noch irgendwie zu retten war.» Der Großteil der Kühlware habe aber entsorgt werden müssen. Am Dienstag sollen die Regale wieder mit frischer Ware befüllt sein, hieß es weiter.